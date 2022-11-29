由於中國大陸民眾不滿抗疫規定過嚴，加上當地新冠疫情有升高跡象，還有美股下挫，日經二十九日也一度跌至27899.98點且來到一周低點。但午盤在逢底買盤介入下，又重回兩萬八懷抱，收28,027.84點，跌134.99點或0.48%。東證收1992.97點，跌11.34點或0.57%。
分析師認為，中國大陸疫情與抗議事件造成日股疲弱，若不儘早告一段落的話，全球經濟成長恐怕都會受到不小影響。
下跌1.55%的本田汽車表示，武漢廠因新冠抗疫限制遭到停工。衛采則因阿茲罕默症臨床試驗不順遂，並造成重大死亡意外，股價一度大跌超過10%，創一年多新低，最後也收跌6.22%。
大型類股方面，遭降評的軟銀跌1.37%，愛德萬測試也跌1.62%。
旅遊相關族群卻反向走高，百貨公司高島屋與三越伊勢丹控股，分別上漲3.66%以及3.32%，JR西日本也漲2.12%。
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