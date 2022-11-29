「日月潭環潭自行車道」沿線的落羽松，呈現紅、橙、黃、綠四種漸層絢麗的顏色。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

台灣今年秋冬天氣冷得慢，11月堪稱「歷史最暖的11月」，但南投山區日夜溫差大，近日悄悄把日月潭湖畔落羽松的葉子催黃、染紅。日月潭風管處遊憩課指出，水上自行車道的落羽松紅得比較快，向山遊客中心附近落羽松這幾天也跟上腳步開始變色，這幾周都是拍照的好時機喔！

「日月潭環潭自行車道」被美國電視台《CNN》選為世界最美自行車道之一，現在自行車道沿線的落羽松已逐漸變色，遠遠望去，呈現紅、橙、黃、綠四種漸層絢麗的顏色，在碧綠湖水倒映下，湖畔落羽松與湖面矇矓倒影如詩如畫。

日月潭向山的婚紗廣場，湖畔一整排的落羽松這幾天也跟上腳步開始變色。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

另外向山遊客中心下方的婚紗廣場，沿著湖畔也栽種一整排的落羽松，落羽松轉色時間較慢，最近也悄悄換上新裝，如此浪漫、唯美的落羽松美景，成為情侶約會、拍照打卡聖地。

日月潭風管處建議，落羽松開始變色換裝，預計持續至明年1月底止，遊客都能觀賞到日月潭冬季限定美景；除了落羽松，日月潭冬季星空也很美，天氣晴朗時，可以看到滿天星斗及獵戶座等，朝霧碼頭、涵碧步道等處都是絕佳觀星地點。

中央氣象局指出，入冬首波冷空氣南下及東北季風增強影響，明、30日中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。