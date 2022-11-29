屏東警方指出，目前傳4人到案說明，針對該案將持續追查並嚴辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東警方指出，目前傳4人到案說明，針對該案將持續追查並嚴辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長選舉風波不斷，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉28日向屏東地院提起驗票訴訟後，民進黨屏東縣黨部也坐不住，執行長葉人魁當天晚間到縣警局報案，指稱網路又疑似出現網軍散布假訊息，對此，屏東警方指出，目前傳4人到案說明，針對該案將持續追查並嚴辦。

民進黨屏東縣黨部29日指出，由於落選者無法面對選舉結果，向法院提起驗票的訴訟，網路又疑似出現網軍散布各種假訊息，為此，縣黨部執行長葉人魁28日晚間到縣警局報案，將正式提告，並呼籲民眾切勿受煽動傳播假訊息，以免觸法。

葉人魁指出，他提供多筆臉書、IG、LINE社群的不實訊息截圖給警方，針對網軍散布不實謠言，將依社會秩序維護法第63條1項5款提告，違者將面臨3日以下拘役、或3萬元以下罰鍰。

縣黨部強調，民眾對於中國國民黨幾次大選落選者提出的驗票事件，記憶猶新，整個過程不僅勞民傷財，也讓社會對立更加嚴重，最後結果並未改變，只是證明對民主制度的不尊重、輸不起，希望各界共同努力，讓社會停止撕裂，恢復理性與正常生活。

對此，屏警指出，在獲報民進黨屏東縣黨部告發有蔡姓等人、於網路轉傳未經查證訊息後，目前已通知相關人員等4人到案說明，將依法嚴辦並持續調查，不容不實謠言擾亂民心、抹黑選務人員的辛苦，及影響公共的安寧。