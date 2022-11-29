九合一大選，國民黨在21個縣市拿下13席，被解讀是大勝，今國民黨主席朱立倫到嘉義縣，表示這次是非綠陣營的勝利，國民黨連1分鐘高興的時間都不應該有，會持續反省、檢討和努力，尤其針對嘉義縣等艱困選區要再加油，還說國民黨對不起嘉義縣，過去努力不夠，希望4年後能贏回來。

九合一大選結果出爐，國民黨主席朱立倫（中）26日在國民黨中央黨部發表選後談話。（劉宗龍攝）

王育敏此次獲國民黨提名選嘉義縣長，拿下逾10萬選票，超過4年前、8年前國民黨縣長得票數，加上提名議員全壘打，提振長期低迷的藍營士氣，朱立倫下午來到嘉縣黨部，表示他近期在各縣市辦感恩茶會，就從最艱困的地方開始，肯定嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣4位選將和輔選團隊是最大英雄，讓國民黨成績成長。

朱立倫說，九合一選舉結果，表示大家對國民黨是肯定的，全台縣市長選票超過民進黨100萬票，代表努力得到肯定，朱立倫也對支持者說抱歉，國民黨過去對不起嘉義縣、打拚不夠、不夠關心嘉義，這次能在艱困嘉義縣選出這種成績單，非常不容易，還說王育敏出來的時間太短，無法接觸到更多鄉親， 如真的戰下去，王票可能會勝選。

朱立倫更提到，王育敏是黨副祕書長，又是嘉義的女兒，沒有離開的問題，在嘉義縣，只要不是民進黨，都是我們的朋友，當朋友愈來愈多，有一天非綠聯盟會把嘉義縣贏回來。

王育敏也說，嘉義縣要再深耕、加強，不可能放棄，尤其國民黨在野力量小，要有一群小蝦米才能扳倒民進黨大鯨魚，給年輕人機會、栽培年青人，就是國民黨要做的工作，尤其是許多非綠陣營的人才，國民黨要有非綠陣營在野大聯盟的概念，被問到下一步，王育敏說剛選完要休息一下再來思考。