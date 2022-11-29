今年國際原物料狂飆，成本不斷往上增加，獲利受到侵蝕，卜蜂(1215)董事長鄭武樾說，觀察美國、巴西這季的產出很好，阿根廷產出不太好，運費現在也持穩，雖然還是有利息、匯率貶值等不利的因素，但預期黃小玉接下來的價格應該會持穩。

國際上禽流感及豬瘟疫情頻傳，台灣進口雞、豬隻將會減少，有利豬雞價格維持高檔。在疫情緩和之下，預期台灣餐飲業表現應該較好，需求量會增加，鄭武樾說，明年度通膨一定有，經濟衰退及股市不佳也會對消費量有所影響，在太多因素交雜之下，目前只能預期明年首季毛利應該還可以。

卜蜂投資約13億元的雲林AI人工智慧自動化無添加藥物的飼料廠，整體人力將比現行飼料廠節省50%以上。規劃總年產能48萬公噸，初期年產能24萬公噸，已在2022年第4季完工投入量產，將成為未來營運成長的新動能，也會推升市佔率提高至20%以上。

卜蜂在台南鹽水成立新型汽冷式白肉雞屠宰場，2023年首季將投入量產；另外，在桃園設置北區RDC的標準化配送中心及豬肉分切廠擴大豬肉及雞肉的市場佔有率，將會在2024年首季投入量產。卜蜂未來每日將增加50000羽白肉雞及600頭肉豬的分切產量，增加營收約新台幣約35億元。

卜蜂轉投資瑞牧食品預計2023年第一季可增加8萬羽注重動物福利平飼蛋雞，總飼養量可達40萬羽，所建立雞蛋洗選場於2023年第一季完工，預計2023年第一季投入生產，屆時可提高8萬顆/小時洗選產能，且會增加液體蛋與水煮蛋等加工蛋品生產，另於2022年第二季規劃仕安牧場使用沙門氏菌疫苗，2022年第四季生產出台灣第一顆使用沙門氏菌疫苗雞蛋，為生食或輕熟食族群增加更高的保障。

卜蜂轉投資瑞福食品預計2023年第一季可增加5萬羽注重動物福利的平飼蛋雞，總飼養量可達60萬羽，配合農委會推動雞蛋全面洗選政策，2022年第4季開始少量試生產，該洗選廠最高可達到每小時19.6萬顆蛋之洗選與包裝產能；2022年起規畫設置液體蛋與水煮蛋等加工蛋品生產線。

至於卜蜂轉投資勝大食品於2022年初，新廠將全面投產，新增的三條加工產線，分別是洗選機12萬粒/小時，水煮蛋產線2萬粒/小時，液體蛋殺菌產線800kg/小時，這三條產線已於2022年第四季底投產，明年新產能加入後，明年貢獻將會提升。