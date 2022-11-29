俄羅斯Su-30SM和Su-35S戰機聯手突破烏克蘭防空

從俄羅斯最近的表現看來，顯然航太部隊（VKS）遠比以往有效地擔負起搶占制空權，補給和攔截部隊的職責。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）29日報導，最近並未傳出如蘇（Su）-35S和Su-30SM等前線俄羅斯戰機折損的消息。俄羅斯國防部11月宣布，擊落了好幾架烏克蘭戰機，並發動阻絕打擊，導致數百計烏克蘭民族主義者和前線僱兵喪生。

而俄羅斯選擇阻絕打擊的武器，似乎是以Su-34或Su-30SM為平台，武裝KH-29空對地飛彈。據俄羅斯國防部說，航太部隊戰機1周7天，1天24小時巡邏前線空域，掩護Su-34戰鬥轟炸機、Su-30SM和Su-25戰機和攻擊直升機。至於Mi-28、Mi-35和Ka-52直升機則負責打擊烏克蘭武裝部隊（AFU）的軍事設施和裝備。

這樣一來，俄羅斯航太部隊所採取的戰術既避免了戰機折損，又加強了制空權。而在占取制空權方面，如MiG-31 BM 和 Su-35S等俄羅斯戰機在中空飛行，武裝空對空飛彈，或是空對空搭配反輻射飛彈。其中反輻射飛彈是用來打擊追蹤俄羅斯航太部隊戰機的任何AD 雷達。

例如，11月25日當天，俄羅斯航太部隊的Su-35S就進行中空攻擊掩護，擊落了1架烏克蘭戰機。此外，據俄羅斯《消息報》（Izvestia）報導，11月6日就在俄羅斯Su-30SM戰機執行攻擊任務時，Su-30SM和Su-35S等戰機辨識並摧毀了1架烏克蘭軍機。

此外，俄羅斯航太部隊的Su-25戰機提供地面部隊必要的支援。它們通常是成對匐伏飛行（nap-of-earth，NOE），以避開預警裝置，並盡量減少暴露在人攜式防空武器（MANPADs）射程內。

而戰機所武裝的是非控火箭彈，為了將遠程空對地飛彈射程最大化，Su-25飛行員會在發射前拉升戰機，讓火箭彈的彈道向上提。而它們向目標射彈後便火速散開，並發射照明彈來誘騙人攜式防空武器操作員。俄羅斯國防部公開的影片顯示，航太部隊的作戰行動如今十分專業，忽略弱點，並盡量發揮強項。如今匐伏飛行，以支援地面部隊的，已不再是Su-35S。