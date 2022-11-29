小毓示範焗烤起司節瓜。(喜憨兒基金會提供／林雅惠高雄傳真)

在喜憨兒創作料理工作的喜憨兒庇護員工小毓，負責熱食區的烤物、煮物和蒸物等烹調，初期面對15道蒸物食材感到眼花瞭亂，透過就服員製作蒸物食材陳列圖，教導小毓透過圖中的蒸物照片及外觀特徵，逐一認識餐點名稱，現在小毓已經可以獨自烹調超過30道的熱食區料理。

喜憨兒創作料理中百道料理餐點都是現點現做，表現優秀的小毓，也在努力考取了中餐丙級證照後，主動邀請媽媽到店裡用餐，品嚐小毓所烹煮的佳餚。

高雄市三民區喜憨兒創作料理是間特別的餐廳，內外場人員多數是庇護員工，用餐方式為單點吃到飽，雖為吃到飽但食材講究，料理手法也很精緻。

現場有握壽司、手卷、炸蝦、烤雪花牛、炒時蔬、小籠包、海鮮鍋等百種創意餐點隨你選擇。最近更推出起司辣炒雞及花生煉乳炸年糕等韓式料理，供民眾多樣選擇。

11月起喜憨兒創作料理推出數道韓式餐點，有韓式辣炒豬五花，起司辣炒雞，以及秋蟹味噌海鮮鍋，還有甜點花生煉乳炸年糕，12／16前來店用餐拍照上傳至個人FB或IG打卡「喜憨兒創作料理」，還可贈送私房料理焗烤起司節瓜一份，期待大家一起用行動來支持憨兒料理。