大園區和平里近來綻放80公頃雪白蕎麥花海。（蔡明亘攝）

桃園市花卉爭艷，近期除了楊梅有仙草花浪漫紫色花海外，大園和平里也綻放約80公頃蕎麥花海，潔白花田如白雪覆蓋。桃園農業機械耕作服務協會理事長陳燕卿表示，9月播種後受連日大雨影響，雖花況不如去年，但仍吸引許多遊客到此拍照打卡，享受平地雪景風情。

大園農業有「三瓜一麥」特色，以西瓜、香瓜、地瓜與蕎麥著名，近年推廣休閒農業也步上軌道。陳燕卿分享，大園和平與溪海是北台灣最主要蕎麥產區，4年前考量2期休耕時間荒廢土地相當可惜，開始尋找合適作物，發現蕎麥不僅適合在北部種植，更有多樣優點。

桃園農業機械耕作服務協會理事長陳燕卿表示，種植蕎麥有許多優點。（蔡明亘攝）

陳燕卿說明，蕎麥屬抗旱作物，適合缺水時期耕種，不怕沒有雜糧可供應，若在稻作後轉作，不僅讓農民在休耕期也可收成作物，其覆蓋土地效果也讓雜草難以生長，再加上需靠蜜蜂傳播授粉，因此也和在地蜂農展開合作，還可研發蕎麥麵和蕎麥粉等相關產品，開出白色花海更能吸引遊客帶動觀光，5大好處帶動耕種面積愈來愈大。

桃園農業機械耕作服務協會理事長陳燕卿說，蕎麥需靠蜜蜂傳播授粉，因此也和在地蜂農展開合作。（蔡明亘攝）

近來，和平里路邊已隨處可見蕎麥花海，陳燕卿提到，今年9月底播種，受大雨影響，花況不如去年理想，但仍有大量遊客前來朝聖，預計12月底收成。黃姓遊客說，桃園下半年幾乎花季不間斷，讓他這位「追花客」非常高興，今到現場發現純白蕎麥花田相當壯觀，快門按不停，彷彿來到仙境。

大園有一地方趣聞，民眾若在蕎麥花季期搭機來台，看到地面雪白一片，就代表已抵達大園。（蔡明亘攝）

陳燕卿分享在地趣聞，因機場與航道就在附近，每年在蕎麥花季搭機來台的人，若看見地面白茫茫一片「下雪了」，就代表已抵達大園，已成地區性熱門景點，若想賞花的民眾，推薦到大園和平西路二段、紅土厝路、和東路等地，享受浪漫風情。

陳燕卿也說，12月3日在大賀米農場將舉辦「2022冬季愛很大，園定蕎麥花」活動，除邀請社區團體表演外，也有趣味競賽及DIY體驗，包括蕎麥多肉盆栽和手作蕎麥飯糰等，邀民眾一起同樂。