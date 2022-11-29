新冠疫情逐漸退燒，流感疫情開始蠢動；台中一名24歲花漾美眉11月9日新冠確診，17日才解隔，沒想到29日因出現發高燒、倦怠、肌肉酸痛就醫快篩，確定感染A流；基層醫師發現，近日流感在年輕族群中逐漸蔓延，值得注意的是目前20至50歲族群活動力強，不符接種公費流感疫苗以及健保給付抗病毒藥對象，恐成流感疫情破口。

台中開業醫師施勝桓近日接連收治兩名流感患者，28日一名32上班男發燒、頭痛合併全身肌肉酸痛就醫，由於高度懷疑是流感，透過流感快篩證實是罹患A型流感；29日有一名24歲社會新鮮人更慘，9日確診新冠，17日才解隔，沒想到回到職場又中流感。

施勝桓表示，中央流行疫情指揮中心已宣布12月1日戶外可脫口罩，但要小心流感疫情有增溫現象，其中年輕族群感染者不少，據悉先前確診的32歲上班男，公司職場和朋友圈哀鴻遍野，不少人都有症狀；他也為年輕族群抱屈，因為今年免疫付債來襲，政府目前只開放到50歲以上可接種公費流感疫苗，年輕人不符免費接種資格，連得了流感，要用克流感也必須自費。

根據台中市衛生局統計，台中市今年採購四流感疫苗78萬7550劑流感疫苗，中央另配撥2萬3780劑，而截至11月27日，台中市流感疫苗已接種76萬740劑，目前只剩5萬590劑，但光是

65歲以上長者就還有18萬1040人未接種，今年可能無法像往年一樣可逐齡開放到全民開打。

至於流感抗病毒用藥克流感，衛生局表示，12月1日起65歲以上、6歲以上民眾感染流感有健保給付，疾管署另公告有類流感症狀且家人、同事、同班同學有類流感發病者也符合健保給付條件，意即年輕族群如因接觸周遭親朋得到類流感不必自掏腰包買克流感。

由於公費流感疫苗所剩不多，施勝桓呼籲，符合公費流感疫苗接種者快去接種疫苗，而不符合資格者可考慮自費接種，降低被傳染以及併發重症機會。