高公局檢視歷年元旦連假交通狀況，預判假期間將有大量跨年及旅遊旅次，透過大數據分析國道易壅塞時段及路段定出管制措施。（高公局提供／陳祐誠傳真）

明年元旦連假為111年12月31日至112年1月2日，交通部高速公路局預估假期交通量為110至114百萬車公里，首日南向車潮為平日的1.4倍，高公局檢視歷年元旦連假交通狀況，預判假期間將有大量跨年及旅遊旅次，透過大數據分析國道易壅塞時段及路段定出管制措施。

匝道封閉：

111年12月31日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

112年1月1日0至12時，封閉國1埔鹽系統南向入口；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

112年1月2日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制：

112年1月1日至2日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

收費措施：

單一費率：111年12月31日至112年1月2日。

路段差別費率：111年12月31日至112年1月2日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

暫停收費：111年12月31日至112年1月2日，每日0至5時暫停收費。

開放路肩：

111年12月30日，增開國3南深路出口及南港聯絡道前路肩。

111年12月31日至112年1月2日，增開國1南向楊梅至新竹、北向西螺至員林及國3南向大溪至關西、北向香山至新竹系統等易壅塞路段路肩，合計36處。

匝道儀控：

假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：

國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

國6台中往返南投地區，建議改走台63。

高公局表示，連假期間國道部分瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地。