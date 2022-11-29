中央銀行總裁楊金龍29日指出，台灣過去面臨數次通膨衝擊，央行運用多元政策工具，適時調整貨幣政策，有效減緩通膨衝擊，政策工具箱包括利率、匯率，及貨幣與信用管理三大工具，透過影響資金借貸成本及數量，影響實體經濟，落實多重目標，使得長期以來通膨維持低且穩定。

楊金龍應中研院經濟所邀請，以「台灣的通膨與貨幣政策：回顧與展望」為題演講，他表示，台灣面對四次通膨挑戰，包括1971年至1982年台灣高通膨時期、1983年至2007年台灣通膨轉趨溫和時期、2008年至2020年台灣通膨低且穩定時期、2021年至今台灣通膨走升期，主要多來自外來的供給面衝擊（即輸入性通膨），政府因此積極採行供給面措施因應，央行也運用多元政策工具，適時調整貨幣政策，有效減緩通膨衝擊。

楊金龍強調，央行的政策工具箱包括利率、匯率，及貨幣與信用管理三大工具，透過影響資金借貸成本及數量，以影響實體經濟，落實多重目標。即價量並行、漸進緊縮貨幣政策，抑制通膨預期。

今年以來央行三度調升政策利率，合計共0.5個百分點，並二度調升新台幣存款準備率，合計共0.5個百分點。楊金龍說明，與美、歐等經濟體比較，台灣緊縮貨幣政策程度相對溫和，主要是美、歐等經濟體積極緊縮貨幣政策，實際上也對台灣的經濟、物價與金融帶來緊縮效應。

由於國內物價今年上漲，主要受供給面因素影響，政府持續以供給面措施因應，對整體物價的穩定有很大的幫助。央行則採行價量並行方式，適度緊縮貨幣政策，制約通膨預期。結果使得台灣物價漲幅，相對美、加、歐及部分亞太地區來得低。

楊金龍認為，2021年至2022年我平均CPI年增率為2.5％，今年以來因全球供應鏈瓶頸未完全紓解及俄烏戰爭，進口原油及糧食等價格攀升，國內物價大漲。輸入性通膨壓力主要來自國際原物料及商品行情上揚，且今年新台幣貶值，也增加進口原物料及商品成本，但國內通膨尚屬可控。央行貨幣政策因應當前通膨情勢，採行價量並行、漸進緊縮貨幣政策，抑制通膨預期。

統計今年1至10月以美元計價的進口物價指數年增率為11.17％，因新台幣對美元較上年同期貶值5％，使得以新台幣計價的進口物價漲幅升為17.1％，估計將使今年CPI年增率上升0.12個百分點至0.25個百分點，若今年新台幣對美元平均貶值6％，對CPI年增率影響為0.15個百分點至0.3個百分點。