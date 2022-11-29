一名人夫與妻子婚後不合，2人長期分居，妻子也曾對他提告家暴、侵害配偶權；人夫被抓到外遇後，不僅惱羞成怒拿刀刺傷妻子，更傳訊恐嚇要在小孩面前行兇，但會留他們活口，「放在這社會慢慢長大的心理變態」。人夫提告請求離婚敗訴後不服，二審法官認為，雙方婚姻已動搖殆盡，但主要可歸責原因顯係出於人夫之行為所致，因此無權提出離婚，判他再度敗訴。

據判決書指出，人夫主張與妻子婚後因生活、經濟方面多所摩擦，2人分居已長達近9年，雙方感情早已淡泊疏離。再者，妻子對他提起多件訴訟，顯見雙方關係有諸多裂痕，因此訴求法律途徑請求離婚。

人妻則表示，丈夫因工作關係，雖在外租屋，但仍會每星期回家及探望子女，其後亦已搬回家住，2人分居應僅5年多；她在2018年2月間發現丈夫外遇，對方竟惱羞成怒用刀砍傷她，且為與第三者在一起，於同年間離家並提出離婚訴訟。丈夫敗訴後，又百般逃避她，不肯面對面溝通，她仍希望維護婚姻家庭，不同意離婚。

法官審視雙方涉訟歷史，人妻曾以家暴傷害為由對丈夫提起刑事告訴，並聲請保護令；又曾以侵害配偶權為由，提告求償20萬元。另人夫還在2018年6月離婚敗訴後，恐嚇妻子傳訊「你吠完了沒？」、「再亂來，我保證讓你跟孩子上頭條！」、「不要逼我做變態的事，我的人生算是毀了一半」、「如果你要再執迷不悟，我會讓兩個孩子眼睜睜看我一個個砍殺，留他們活口，放在這社會慢慢長大的心理變態」等語，顯見人夫對於雙方婚姻之不美滿應負較重之責任。

法官認為2人除長期分居外，雙方婚姻之誠摯情愛基礎應已破壞動搖殆盡，然此造成婚姻破綻之事由，主要可歸責原因顯係出於人夫之行為所致，其可責程度顯高於人妻，因此並無離婚請求權，二審仍判其敗訴。

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