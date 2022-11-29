12月3日舉辦謝平安遶境，邀請「大二結文化基金會」串聯二結王公廟、礁溪協天廟的神尊陣頭與文昌祠神尊於傳藝園區遊行。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭傳藝園區「謝平安、逗陣行」一系列活動，12月特別推「傳藝縣民日」免費入園、縣民年卡213暢遊整年優惠。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

搭配「謝平安逗陣行」活動主題，「白鵝山腳」特別推出獨家限定的「謝謝餅、平安餅」。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣民有福了！傳藝園區「謝平安、逗陣行」一系列活動，12月特別推「傳藝縣民日」免費入園、縣民年卡213暢遊整年優惠，還有遶境祈福遊行、傳藝白鷺鷥踩街演出，及穿尪、布袋戲、爆米香、棉花糖等免費民俗體驗，讓遊客邊學邊玩、認識台灣傳統文化。

全聯善美的文化藝術基金會以「台版感恩節」為發想，透過儀式祭典、布袋戲演出、園區遶境、民俗體驗等，在宜蘭傳藝園區展開「謝平安、逗陣行」一系列活動；今年首次與縣內12鄉鎮市公所攜手舉辦「傳藝縣民日」，每周末有鄉鎮指定日，憑身分證、戶籍謄本或相關證明文件至票口驗證，即可免費入園。

「傳藝縣民日」首周12月3、4日免費入園的鄉鎮縣民為五結鄉、蘇澳鎮、頭城鎮；12月10、11日為羅東鎮、員山鄉、大同鄉；12月17、18日為冬山鄉、礁溪鄉、壯圍鄉；12月24、25日則為宜蘭市、三星鄉、南澳鄉。另，宜蘭縣民於12月辦理年卡，享有213元暢遊整年的特惠。

此外，基金會在12月3日舉辦謝平安遶境，邀請「大二結文化基金會」串聯二結王公廟、礁溪協天廟的神尊陣頭與文昌祠神尊於園區遊行；周末還有大二結王公藝術研究所的穿尪擊鼓、五姨婆舞獅、河洛坊布袋戲、呷七碗爆米香、原民館族語互動、柑仔店自製棉花糖等免費民俗體驗。

除欣賞傳藝白鷺鷥、玩體驗、遶境祈福、美拍謝謝平安大燈籠外，12月還有北成國小、員山國小及光復國小精彩的國樂演出，活動詳情可至宜蘭傳藝園區官網及FB粉專查詢。