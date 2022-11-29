香港行政長官李家超已向北京提交報告，建議提請全國人大常委會釋法釐清沒有本地全面執業資格的律師，可否參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。律政司亦已就壹傳媒創辦人黎智英被控違反《香港國安法》的案件，致函原訟法庭，申請延後審訊。

全國人大基本法委員會副主任譚惠珠表示，如果人大常委會在下月底的例會處理釋法並作出決定，黎智英案就應該會延後至明年開審，若審訊進行到一半才發現律師不可以代表被告，是對被告不公平。她又說，如果案件可以延後，人大常委會就未必有需要臨時召開特別會議。