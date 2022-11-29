好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）從摔角冠軍轉型成功，近期主演的《黑亞當》票房口碑都創紀錄，更被譽為DC救世主。巨石強森多次成為全球收入最高男演員，但他14歲時曾窮到偷巧克力，所以日前重回那間店家，用美金掃空架上巧克力「贖罪」，讓店員分送給沒錢買的人。

巨石強森昨（28日）在IG透露小時候的荒唐舉動，他憶起14歲那年去健身房前都會經過一間超商，每天都偷拿一條巧克力吃，時間持續長達一年，「每天都會遇到同一個店員，每次都轉過身不阻止我拿走巧克力」；巨石強森說長大以後，每次經過那間超商回憶都湧上心頭，讓他萌生「我應該去掃光所有的巧克力」。

巨石強森長大後替14歲犯下的蠢事贖罪。（圖／摘自巨石強森IG）

於是巨石強森近日特地跑到那間超商，拿了一個牛皮紙袋把貨架上那一牌巧克力全部掃空，然後拿到櫃檯結帳，接著和店員說，「我把這些巧克力放在這邊，如果有人看起來想要偷，就直接給他，這樣他們就不是偷東西了」；巨石強森過了36年為自己過去不當的行為贖罪，強調「我們可能無法改變過去做的蠢事，但我們能夠贖罪，也許這能幫助不認識又需要幫助的人」。

而巨石強森快閃超商也讓民眾超驚喜，紛紛拿起手機搶拍這名巨星外，更有當天在現場的人透露，巨石強森更大方幫其他客人結帳，親民之舉獲得廣大網友讚賞，「他買下整間超商都行」、「巨石強森人很Nice耶」、「巨石強森幫我買單這件事可以炫耀一輩子」。