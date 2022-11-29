香港股市周二強勁上揚。對中國房地產開發商提出新的支援措施，提振了內房股；另外盤中出現傳言，近日的民眾抗議，可能促使官方放鬆防疫管制措施。

中國衛生單位宣布下午3時召開新聞會，更加深了該項傳言。人民幣揚升；中國突然傳出的樂觀消息，也協助油價上漲。

在下午3點衛健委新聞會過後，香港恆生指數尾段再度飆高，收漲889.80點或5.14%，為18187.74點，指數重返萬8點。國企股(H股)升358.62點或6.11%，為6231.00點。

在中國衛生單位下午新聞會宣布提高老年人的疫苗接種率之下，提振了市場信心。

科技指數大漲7.66%。阿里巴巴升9.1%，騰訊升5.8%，嗶哩嗶哩升13.6%，京東漲近11%。

內房股上揚。中國證監會周一放寬了對上市公司的股權再融資禁令，並且對此拓寬了多個管道，讓開發商更容易取得資金。房地產商股債雙雙上揚，顯示中北京加大了對房地產的支援。

碧桂園升4.5%，融創服務升25%，寶龍地產漲逾15%，保利置業漲15.5%，世茂服務升22%。

內需相關的餐飲股也獲得激勵，海底撈漲12%，九毛九升14%。