媒體人彭文正提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，台北地方法院更一審29日開庭，通緝中的彭以視訊參與，蔡的律師拿出她的博文證書，供法官及彭的律師勘驗，雙方律師為了真假激辯，30日蔡的律師將提出其博士論文，雙方繼續言詞辯論程序。

彭男提起民事訴訟主張，蔡英文未有合格通過之「西元1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」（下稱系爭論文），無博士論文即無法取得博士學位，乃公眾周知之事，他因此事遭蔡英文提起妨害名譽之刑事告訴，指責他為抹黑、造謠、散佈假消息。

29日北院開庭彭的律師就為了本案算不算是矚目案件，需不需要3名法官一同審理，及案件該不該迴避，激烈爭執，彭的律師李震華還因此遭法官張詠惠諭知，要他冷靜，否則將請法警要他到法庭外。

法官張詠惠解釋，彭的律師先前聲請法官迴避遭最高法院駁回確定，且本案沒有法官自行迴避的事由，她強調法官沒有政黨色彩及偏頗情況，本案從2019年至今，沒有法律上的停止審判事由，應繼續審理。

彭文正則是說，法官要審理他當然很高興，他為了這個案子被通緝、護照也被撤銷；不過，蔡的律師連元龍則表示，彭文正應回台來說清楚，況且他涉犯的刑事案件與確認蔡英文博士論文民事訴訟無關，請求法官判決駁回彭的訴訟。

連元龍律師還拿出2015年補發的蔡英文博士證書及相關證明，彭的律師張靜上前仔細查看其浮水印記等細節，質疑其真實性，要求對方提出博士論文，連元龍律師表示，30日的辯論庭期，將會把論文帶到法庭供勘驗。