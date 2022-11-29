美國跑鞋運動品牌HOKA看好台灣豐富戶外地形與多元戶外活動，推出滿足登山、越野及慢跑等全新多功能鞋款Challenger 7，為滿足穿搭時尚，Challenger 7設計也走出遊或通勤的都適合的設計。品牌為讓更多跨運動、跨領域消費者感受Challenger 7，發起「尋找跨界Challenger」活動，獲勝者將有機會獲得品牌服飾、Challenger 7等好康，詳細資訊可鎖定HOKA官方粉絲團。

Challenger 7採全新泡棉中底與高耐磨橡膠大底，集輕盈、舒適、緩震、穩定、抓地力於一身，使跑者能自在穿梭在難以預測的路面，主打泡棉中底減重10％，增加3mm強化緩震、打造Q彈腳感；後跟採延伸設計，加強阿基里斯腱保護、便於穿脫，搭配環保工程網布增加透氣、短靴細節防止碎石進入；重新設計的大底以輪胎刻紋為靈感，以更密集的全大底水波刻紋，搭配加大面積的高耐磨橡膠與4mm大刻紋設計，增加整體抓地力與穩定性。

該鞋款台灣定價4580元，男款配色有墨青／活力橘、灰藍／黃、黑色；女款配色有墨青／活力橘、黑色，12月2日起將陸續於指定通路限量上市。