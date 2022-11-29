通膨、升息環境下，我國出口表現遠不如預期；主計總處今大幅下修第4季經濟成長率為1.52％，較今年8月預測值下修了2.01個百分點，全年經濟成長率為3.06％，下修0.7個百分點；官員解釋，今年經濟成長率大幅下修，主要國際需求減弱、庫存調整，牽動出口動能，下半年商品出口下修高達214億美元。

主計總處也同步預測明年經濟成長率為2.75％，較8月預測的3.05％下修了0.3個百分點，確定「不保3」，這也創下105年(GDP為2.17％)以來經濟成長率最低的紀錄。

展望未來，主計總處表示，中國大陸封控措施調整、各國貨幣政策以及美元走勢，加上美國晶片法對全球半導體供應鏈的衝擊，以及俄烏戰爭等地緣政治風險對原物料價格的影響等，都將牽動我國經濟情勢的走勢。

俄烏戰爭干預能源價格、原物料價格續居高檔，廠商反映成本，外食費、房租漲幅擴增，主計總處預估今年CPI年增率為2.94％；隨原物料價格漲勢減緩，明年CPI年增率降為1.86％。