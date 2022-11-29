台電明年增資1500億要補虧損，但國民黨立委今天質疑這筆錢只是用在更新輸配電網，因此明年蔡政府勢必會大幅調漲電價。經濟部說，今年電價少調，台電虧損，增資只是補其缺口，讓它明年可以有現金繼續投資更新設備。至於明年電價漲不漲，要看到時燃料價格與物價狀況，由電價審議會決定。

經濟部指出，能源價格大漲為全球性的現象，各國也大幅調整電價來因應，截至8月底止，美國、歐盟、日本、南韓等電價上漲幅度介於10.8％至30％之間。台灣今年7月調整平均電價8.4％，主要為高壓(工商業)用戶與民生千度大戶。

經濟部指出，有些國家是先漲電價政府再拿錢補貼民眾，有些國家是少漲電價公司虧損，再由政府去補貼公司，我國就是後者，藉由前端(台電)少漲，減緩通膨。

該部強調，這也是為什麼明年要為台電增資1500億，如此台電財務缺口縮小，忍受度提高，再來是有現金流進來，能有錢去做電源開發、電網建設投資，以提升電網韌性，穩定供電。

至於選後電價是否大幅上漲？經濟部重申，已設有外部委員參與的電價審議委員會，明年電價就看到時燃料價格情形，並看到時民生物價狀況，尊重機制專業決議。