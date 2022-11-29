大陸國務院聯防聯控機制29日下午召開記者會。大陸國家衛健委發言人米鋒表示，當前，各地正在抓實抓細做好疫情防控。要根據檢測、流調結果做好風險研判，精準判定風險區域。封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。

米鋒指出，要科學分類收治陽性感染者，妥善做好兒童、老年人和有基礎性疾病患者的收治、照護，促進患者早日康復。要持續整治層層加碼，對民眾的合理訴求及時回應和解決。要加快推進新冠病毒疫苗接種，特別是老年人接種。希望老年朋友們積極、盡快完成疫苗接種，保護自身和家人健康。

大陸國家疾控局監督一司司長程有全表示，目前大陸疫情總體呈較快發展態勢，疫情波及面廣，部分地方出現了疫情規模性反彈的風險，一些地方面臨抗疫三年以來最複雜、最嚴峻的形勢。其實近期群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視群眾訴求等方面，有的地方隨意擴大管控區域和人員範圍、一封了之，有的封控後長時間不解封，有的地方未經批准、動不動就「靜默」。當前，各地已經成立了整治層層加碼工作專班，聯防聯控機制綜合組每天都在進行調度，對於各地網民、民眾反映的各種問題，積極有效回應，並轉交給有關地方推動解決。

應該看到，《二十條優化措施》，每條措施都有充分的科學的依據和證據支撐，需要指出的是，不是有了《二十條》就不要《第九版》，應當堅持《第九版》，落實《二十條》，針對一些可能的風險環節，聯防聯控機制綜合組專門制定了核酸檢測、風險區劃定及管控、居家隔離醫學觀察、居家健康監測等4個技術性文件，提出了防範應對措施，只要各地嚴格落實到位，就可以有效降低疫情風險。