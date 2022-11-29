事欣科(4916)周二召開法說會，由代理發言人李神龍主持，出貨規模提升下，法人預估，第四季營收估會比第三季成長，明年營收挑戰雙位數相當有機會。

事欣科聚焦在航太、國防工業、博弈、醫療、網通、工業電腦，以目前接單狀況，明年營運表現會有不錯表現，明年配息將以今年獲利狀況及資金使用狀況來評估。

事欣科醫療產品，預估在2025年受惠客戶發展下會有強勁成長，工業電腦跟網通需求方面也相當不錯。而國防工業受惠地緣政治、烏俄戰爭，已經消化較大庫存，近期也取得重要客戶訂單，訂單穩健增長，將持續帶動國防工業成長性。博弈方面，疫情下競爭同業已經不見，而公司是直接受惠者，目前接單情況，預估是公司明年營收動能來源之一。航太雖復甦還需時間，但客戶穩定增長，也是後續亮點。其中新舊客戶訂單支持下，明年國防工業、航太訂單皆有望持續增加。醫療版圖取得認證，也有幾個客戶在發展中，若合作開發順利，未來一兩年訂單可望強勁成長。

事欣科也開發新的博弈跟KIOSK衍生應用，亦不斷調整產能配置，而公司產品屬性、掌握產業變化契機，對客戶關係維護、產品有保證，若原物料控制得宜，未來營運規模將會帶動集團獲利。

事欣科墨西哥廠，貼近美國需求所在，並避開中美競爭，且成本具有優勢。看好未來北美有更大產能需求，公司因應客戶需求，也正評估未來兩年在墨西哥廠區適度擴增第二生產基地，啟動新增10條SMT生產線，將產能將擴增兩倍。

缺料問題仍存，事欣科表示，主要是MUC等特定相關IC晶片，而明年第一季可望解除，最慢上半年甩開問題。展望未來，三家海外子公司訂單增長情況健康穩定，出貨規模提升下，第四季營收估會比第三季成長，法人並預估，明年營收挑戰雙位數相當有機會。