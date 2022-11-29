草屯療養院院長藍祚鴻表示，藝術創作在康復過程是很好的療癒媒介，本次參展作品共30件，每1件都蘊含康復者的內心世界、復原歷程，以及希冀與大眾產生共鳴的心。（大里區公所提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區公所於大里杙文化館推出年度最終展「杙起復元．老窗戶新視野」，自本月29日展出至2023年1月13日，展覽邀請一群精神疾病康復者聯手參展，盼透過畫筆將他們的生命故事及生活體驗展現出來，也讓大眾對於精神疾病有更正向的了解，共創友善支持環境。

展覽於29日上午10時舉辦開幕，大里區長鄭正忠表示，此展覽非常特別，參展者是一群患有精神疾病的康復者，經過2位老師潘守誠、游子駖指導，透過畫筆將他們的生命故事及生活體驗展現在畫作中，盼透過展覽讓大眾對於精神疾病有更正向的了解，除去汙名化標籤、共創友善支持環境。

本次展覽的創作材料採用被淘汰的檜木窗框為素材，潘守誠說，老舊窗框對一般人而言是等待淘汰的物品，但當窗框經過磨砂、上色等流程後，亦可成為別具風格的畫框，讓舊的窗框融入新的元素，而有創新的呈現，同時象徵著生命的重生和新生；透過創作，可以發掘康復者內心力量與新視野，可以在專業諮商支持外，引發康復者內在的正向動機，支撐康復者走過復原過程。

草屯療養院院長藍祚鴻則表示，藝術創作在康復過程是很好的療癒媒介，康復者透過藝術創作傳達生命經驗與情感。本次參展作品共30件，每1件都蘊含康復者的內心世界、復原歷程，以及希冀與大眾產生共鳴的心，邀請民眾踴躍參展，一同發現精神疾病患者藝術才能。

大里區公所也提醒，本次展覽自本月29日起至2023年1月13日止，參觀時間為周二至周日上午9時至12時、下午14時至17時，周一及國定假日皆休館，歡迎市民朋友前往欣賞。