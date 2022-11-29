民進黨在台南市議會攻下28席次，具有囊括正副議長的實力。民進黨團打鐵趁熱預定於30日召開黨團會議，討論正副議長選舉相關事宜，卻再度引發「茶壼裡的風暴」。黨籍資深議員陳秋萍批評，此一違反程序的做法，不是促進團結，而是在破壞團結，以目前整個民進黨的氛圍實在不該如此，要求黨中央盡速處理。黨團總召劉米山則說，只是黨團成員彼此交換意見，並非推舉正副議長人選，無須過度解讀。

下一屆台南市正副議長將於12月25日選舉，民進黨團預定明天下午召開黨團會議。對此，陳秋萍指出，依據民進黨中央《直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》第5條的規定，黨團於直轄市議員、縣市議會議員就職日前順利推舉新任總召及黨團幹部，並就議長、副議長選舉決議支持人選，中央黨部得指派若干人成立督導小組辦理協調作業。

陳秋萍認為，目前民進黨中央代理主席尚未推舉完成，也還沒完成就職，因此各縣市議會正副議長督導小組都沒有成立，但台南市議會民進黨團第3屆總召卻急迫地發開會通知，到底目的何在？應該等待黨中央督導小組產生後，才能進行相關正副議長的討論。

劉米山則回應指出，開會通知寫得很清楚，是「討論」正副議長選舉相關事宜，並非「推舉」，明天開會僅是黨團成員彼此交換意見，無須過度解讀。

據了解，目前的台南市議會民進黨團，分為市長派、副總統賴清德系、正國會系及部分屬性較不明顯的黨籍議員。其中，親近正國會系的現任無黨籍議長郭信良，被市長派、賴系視為最大對手，雙方曾因選舉前的「挺偉哲！挺18！」造勢活動，爆發綠營「茶壺裡的風暴」。

市長派的邱莉莉選前即宣布爭取議長寶座，賴清德子弟兵蔡筱薇今天也率先喊話支持邱莉莉，並呼籲黨內團結打贏這場議長選戰。