唐玲。（陳俊吉攝）

3年前罹患胃癌的唐玲，今（29日）擔任2022「愛抵家」弱勢長者公益居家服務天使贊助記者會主持人，會後受訪透露這些年抗癌所花費的費用200多萬元，目前在猶豫是否要繼續化療，「醫生的說法不太一致，所以我選擇中間值，邊觀察邊治療」，她也提到已經申請新的免疫藥物，希望能幫助病情。

她苦嘆因為治療癌症，在經濟方面出現不小問題，「我那天刷存摺發現入不敷出，房貸的事情有些困難，可能要做一些處理」，表示不排除會賣房來緩解金錢問題，房貸的金額？她低調表示：「房貸壓力很大，不好意思說。」

唐玲表示她已經一年多沒有接受化療，也因為先前的治療導致肝指數攀升，「正統的觀察是用CT電腦斷層，現在是正子斷層造影，輻射量很高所以不能常常做，但目前還是可以」，她說平常會有疲憊、腦霧的感覺，也因為化療會影響手指、腳趾的末梢神經，常會感覺麻麻的；樂觀又熱愛演戲的她感謝至今仍有人找她拍戲，讓她找回自己的價值。