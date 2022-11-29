2017台北舉辦世大運時，在林口國宅用地興建選手村，之後改為社會住宅出租給一般國民，吸引不少民眾入住。不過有居民指控，由於社宅品質堪慮加上林口多雨，「屋外屋內都在下雨」，屋內多樣東西泡水，身為房東負責管理的國家住宅及都市更新中心卻不賠償，消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示代鄰居爆料，「林口選手村社會住宅奇觀」，指出屋外下雨，屋內的牆壁卻也不斷流出水珠，導致屋內窗簾、木地板、床板、床墊、枕頭等全都泡水，但是身為房東的住都中心不賠償，住戶等待許久才終於迎來師父修繕，結果最近房子又漏水了。

從照片、影片可以發現，屋內漏水導致牆壁出現大片水痕，雖然房屋內部多處曾進行「打針」灌注發泡劑，但還是無法完全阻止漏水狀況發生，最後只能臨時暫時另尋住處；原PO的對話內容顯示，住戶透露住都中心不但沒有減租金或賠償，甚至連保修都要三催四請，把相關影片丟到住戶大群組才肯派員修繕。

對此，許多網友紛紛回應，「漏水漏成這樣，這太誇張了吧」、「這絕對是窗戶跟室外防水沒有做」、「漏水真的超煩人，應該是外牆問題，我之前也這樣」、「之前想過去申請，因為租金超便宜，現在看來有雷」。

住都中心則回應，該個案已由營造廠商抓漏，並進行後續止漏觀察。遇有大雨期間，物管同仁亦會前往關心了解，且11月9日也電洽住戶觀察情形，並獲住戶回覆目前無漏水，營造廠也將在近日修復、粉刷牆面。住都中心強調，對於漏水等涉及房屋結構的修繕，是住都中心的職責，絕對會妥善處理。另外，對於爆料者僅揭露片段資訊作為，嚴正駁斥。