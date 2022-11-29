今年甫獲美國印第安納波利斯小提琴大賽金獎的華裔小提琴家黃凱珉（Sirena HUANG），這次來台為小提琴家林品任代打。（巴哈靈感音樂文化協會提供）

世界最具規模的室內樂組織美國林肯中心室內樂協會，即將在本周再度來台演出，由吳菡與芬柯（David FINCKEL）雙藝術總監夫妻檔領軍，特別攜手多位頂尖音樂家來台，為樂迷演奏多首美妙的室內樂作品。

今年來台的音樂家包括1993年慕尼黑國際音樂大賽首獎中提琴家黃心芸、第11屆柴科夫斯基國際大賽銀獎大提琴家秦立巍與曼紐因國際靑少年小提琴比賽銀獎小提琴家嚴丹苾（Danbi UM）等人。

值得一提的是，原本要上場的小提琴家林品任，因臨時接到入伍無法參與演出，主辦單位巴哈靈感音樂文化協會創辦人梁秀玲在一天之內，緊急聯繫邀請到今年甫獲美國印第安納波利斯小提琴大賽金獎的華裔小提琴家黃凱珉（Sirena HUANG）前來代打演出，黃凱珉已隨即搭機抵台展開密集的排練及演出行程。

2022年林肯中心室內樂協會台灣巡禮，除12月1日仔國家音樂廳，12月2、3日也將與衛武營國家藝術文化中心合作為南部莘莘學子與觀眾帶來教育場次活動及演出，同時在12月4日也將與NSO國家交響樂團團員合作演出，為觀眾帶來難得一見的室內樂曲目。