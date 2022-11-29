高雄市「社區照顧關懷據點」讓長輩能在社區安老，還能讓家屬更安心！高雄市政府社會局長青綜合服務中心主辦、社團法人高雄市職能治療師公會承辦之高雄健促2.0，攜手強化「高雄款」的健康促進，讓長輩由內而外顧健康，長輩到關懷據點既開心又健康！

高雄市長青綜合服務中心表示，社區照顧關懷據點課程安排，不但要了解據點長輩的興趣與能力，透過設計適合的活動，也給予長輩充分表現及表達自己的機會。

健促2.0採跨專業團隊組成，進行志工培力，提供生活獨立或健康促進上的專業支援，包括職能治療師進駐據點，評估據點狀態後與團隊討論現況，藉由課程導入調整，據點志工表示，原本到據點只是來幫忙，沒想過可以當老師，據點總幹事說，現在越來越能掌握如何經營據點。

長輩們開心地帶著好友一同到據點上課，表示老師要教他們怎麼吃最健康。營養師胡淑惠說，經評估據點長輩的健康需求，發現據點長輩在飲食上較缺乏蛋白質營養攝取，安排課程讓長輩認識食物的種類、營養成分及每日應攝取的份量，以「選菜盤」的遊戲，讓長輩了解要怎麼越吃越健康，為自己設計屬於自己的營養菜單。

長青中心表示，健康促進不只限於外在，而是多面向、多元專業的，透過志工及生輔員與專業師資的結合，讓長輩能夠由內而外顧健康。

長青中心指出，社區照顧關懷據點不僅在地化，也會連結據點周遭的資源，可以探索更多在地特色，讓長輩在最舒適的環境中享受安老。