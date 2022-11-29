圓展（3669）將參加12月1日至4日在臺北南港展覽館1館辦理的「2022台灣醫療科技展」，展示最新的醫療級PTZ攝影機MD330U系列及智聯健康解決方案（Connected Health Solutions）。今年圓展攜手慧誠智醫、大同醫護與大同世界科技一同參與本次的醫療科技盛會。

手術室直播對於醫師間交流手術技巧、經驗傳承，及提升手術品質是不可或缺的關鍵之一。圓展PTZ攝影機則在其中扮演重要角色，在手術期間即時串流實況影像與聲音，甚至手術之後可供保存並成為未來的參考依據。

圓展今年在「台灣醫療科技展」將展出最新的醫療級PTZ攝影機MD330U系列，搭載4K超高解析度和30倍光學變焦，即時傳輸無與倫比的影像畫質；其內建麥克風和喇叭搭載AI聲學設計，可實現專家學者們視訊觀摩線上手術，跨地零時差分享醫療新知，切磋精進手術施作方法。

遠距醫療運用ICT技術，提供即時的聲音、影像及病人資訊給遠端的醫生，解決病人與醫療照護端的距離障礙，達成遠距醫療服務。AVer MD330U和USB實物攝影機AVer M11-8MV將搭配慧誠智醫「iMTele-STD遠距醫療推車」展示遠距醫療解決方案。MD330U擁有全球首創可拆卸的手持式鏡頭，方便手持做1公分近距離拍攝患部特寫；M11-8MV可清楚拍攝紙本心電圖等資訊，協助醫生對病患進行評估、診斷、治療等，有效提升診治效率。在遠端的醫生則可使用PTZ330W作為視訊攝影機，搭配視訊軟體即時連線，醫病雙向溝通零時差。

COVID-19疫情加速遠距醫療照護的進展，Tele-ICU是現今被廣為接受的醫療照護方式。醫療級PTZ攝影機MD330UI搭載紅外線夜視功能，在夜間也能清楚監看病人狀況，提供全天候護理，既節省時間也減輕醫護人員的負擔。在目前醫療人力吃緊的情形下，如何有效率的照顧病人已是刻不容緩的課題，圓展PTZ攝影機搭配病房中控軟體PTZ Management，讓醫護人員同時遠端監看高達256間ICU病房，即時掌握病況變化，提升醫療服務效能。