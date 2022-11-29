綠喊盡全黨力量來打嘉義市長選戰！朱立倫：對黃敏惠有信心。(記者／呂妍庭)

嘉義市長重行選舉12月18日投票，今嘉義市選舉委員會舉辦候選人號次抽籤，陪同民進黨嘉義市長候選人李俊俋到場的嘉義縣長翁章梁強調，民進黨全黨一定會盡所有力量來打嘉義市長這場選戰，對此，國民黨主席朱立倫除重申對國民黨嘉義市長候選人黃敏惠有信心，也批民進黨是用中央和政黨力量來對抗嘉義市民。

今上午抽出號碼後，李俊俋表示，嘉義市長選舉是民進黨敗選後，最重要的一場選舉，翁章梁也說，民進黨除會做敗選檢討，全黨一定會盡所有力量來打這場選戰，讓嘉義市迎回鄉親信任，取得勝選。

綠喊盡全黨力量來打嘉義市長選戰！朱立倫：對黃敏惠有信心。（記者／呂妍庭）

下午朱立倫到嘉義縣辦感恩茶會，針對即將到來的嘉義市長選舉，朱立倫說，黃敏惠執政政績是五星級，嘉義市又是幸福城市第1名，表現受市民高度肯定，接下來民進黨將傾全黨之力與中央資源打擊黃敏惠，不是在跟黃敏惠在拚，而是跟嘉義市民在拚，對抗的是市民，他對黃敏惠有信心，更向藍營支持者喊話，希望大家能夠做黃敏惠的後盾。

感恩茶會現場，國民黨議員李國勝更高喊「攻進嘉義市」，指黃敏惠出身東石鄉，是嘉義縣的子弟，呼籲大家積極幫她拉票、顧票，會後全場更高喊黃敏惠凍蒜！隔空為黃加油打氣。