自己的福利自己選！信義房屋2019年開始實行「彈性福利」制度，每年提供員工1萬枚「信福幣」，最高能發揮新台幣1.5萬元價值，讓員工自由選用支付運動健身、家庭照顧、學習成長等費用。而根據信義房屋內部統計，2022年全集團員工使用信福幣的金額占比前三名，依序是「多元學習」、「購買安全帽」、「運動」，其中，多元學習開放員工購書、上課、購買居家上班所需的電子產品，健身項目除了健身房之外，還可以補助購買Switch、Xbox主機與運動遊戲，在在彰顯彈性福利制度有效鼓勵信義人成就永續職涯，兼顧身心健康。

信義房屋創房仲業界之先，推動企業內部「信福幣」，可運用範圍包括健身運動、自費疫苗、配偶及父母健康檢查、子女托育、多元學習等多元面向；針對部分項目還有倍率放大的加乘效果，最高可以發揮新台幣1.5萬元價值。

根據統計，2022年（統計至11月）「信福幣」使用數額前三名的項目，分別是「多元學習」、「購買安全帽」與「健身房」。多元學習不僅包括購買書籍，還可以參加不動產、程式設計、金融理財等專業課程，甚至生活興趣的語言課程、駕訓班、廚藝體驗或手作DIY課程都可以申請補助；信義房屋人資部分析，無論是第一線業務同仁或是總公司幕僚，專業職能的持續累積都相當重要，而除了公司規劃的培訓課程，彈性福利制度也同步鼓勵員工多元學習，鼓勵同仁成就永續職涯、自我超越，形塑學習型組織文化。

購買安全帽與健身房／運動分占「信福幣」申請數額的二、三名。信義房屋人資部說明，這顯示企業照顧第一線業務同仁交通安全，也代表多數同仁都養成良好運動習慣，兼顧身心健康；特別的是，疫情剛開始時，為鼓勵同仁在家持續運動增強抵抗力，信義房屋也即時開放用信福幣購買Switch、Xbox及運動遊戲軟體，彈性調整給同仁好用、有用的福利。除此之外，疫情期間較被重視的防疫補助，及健康檢查、子女托育等面向，也都是「信福幣」補助金額的重點項目。

除了彈性福利全方位照顧員工，幸福企業信義房屋還提供具競爭力的薪獎制度，包括 : 業務新人前6個月保障月薪5萬，首創30天工作鑑賞期，期滿不適應再加發轉職金5萬元， 績優同仁享海外旅遊補助與留任獎勵金25萬~上百萬，此外每年提撥公司稅後盈餘1／3作為年終獎金。公司持續致力優化薪資、福利、職涯發展等各面向，提供同仁最全面的照顧，讓職場新鮮人或是轉職一族，都能在信義房屋成就永續職涯。

詳情可上信義房屋人才招募網查詢。