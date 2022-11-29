英國首相辛偉誠指責中國防疫政策，包括毆打逮捕一名採訪上海民眾在烏魯木齊中路集會的英國廣播公司記者。對此，中國外交部發言人趙立堅批評，英方有關言論罔顧事實，顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對。BBC歪曲事實，把髒水潑向中方，顯然秉承BBC惡意碰瓷的一貫作風。

趙立堅指出，27日晚間，上海警方為維護社會秩序，依法勸離某路口現場聚集人員，這其中包括一名BBC駐滬記者。在警方明確告知該名記者即將對現場人員進行勸離的情況下，該名記者拒絕離開，且一直沒有向警方表明自己的記者身份，警方遂將其強制帶離，並在對其開展必要身份核查及法律告知後，請其自行離開。有關程序完全在法律法規框架下進行。

趙立堅指出，這位BBC記者在警方執法過程中拒不配合，卻做出一副受害者的樣子，而BBC則立即歪曲事實，大肆炒作BBC記者在工作中被警方所謂逮捕、毆打，把髒水潑向中方，這顯然秉承了BBC惡意碰瓷的一貫做派。

趙立堅強調，外國記者在中國依法享有新聞報導權利，同時也必須遵守中國的法律法規。採訪報導時應提前出示記者證，不得從事與記者身份不符的活動，這對於任何媒體都不例外，與所謂新聞自由也沒有關聯。

他稱，在中國有許多外國媒體，反問為什麼每次都是BBC在現場出問題，質疑BBC記者究竟是報導新聞還是製造新聞。敦促英方尊重事實，謹言慎行，收起虛偽的雙重標準，停止玩弄雙重標準。