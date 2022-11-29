台北市文山區主祕王文秀，在擔任台北市殯葬管理處副處長期間，被檢舉洩漏2件殯葬處採購案資訊，護航特定廠商得標，遭北檢聲押，台北地院裁定60萬元交保，廉政署接獲檢舉，指她涉嫌向2家殯葬業者收賄數十萬元，北檢29日指揮揮廉政署兵分17路搜索，並約談王文秀、時任課長歐陽更生等7名被告， 晚間將移送北檢複訊。

檢廉獲報，王文秀涉嫌於2020年至2021年間，洩漏「109年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「110年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」等兩件採購案的招標資訊，護航林栢宗、林震雨等兩業者，分別以160多萬元及170多萬元的「最有利標」得標。

北檢今年3月指揮廉政署搜索約談王女，一度對王女聲押禁見，但台北地院則裁定60萬元交保。檢廉仍在偵辦中。

檢廉勘查王文秀等人被查扣的手機，發現王女涉嫌2019年在殯葬處招標的北市二殯停車場標案中，向投標廠商索賄；此外，王女另於2019年涉嫌在廠商向殯葬處申請興造生命紀念館(納骨塔)時，乘機向廠商索賄，總計索賄數十萬元，檢廉今天再針對王女發動第二波搜索約談。