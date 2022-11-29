每個人的人生態度都不同，有些人喜歡「躺平」，一到休息日就徹底放鬆休息，但也有人忍受不了無所事事的感覺，總是非常忙碌。命理網站「星座巫師」分享，巨蟹座、射手座、雙子座和處女座的人老是閒不下來，一沒事情做就會覺得非常慌張、不安心。

▎巨蟹座

巨蟹座認為自己如果什麼事都不做的話，實在太過浪費生命，因此他們不光把自己的生活打理得井井有條，就連家人的事情也不放過，還非常熱心，連好友的人生也要幫忙操心，總之只要是自己可以幫得上忙的事情，巨蟹座絕對不會放過。

▎射手座

射手座總是閒不下來，需要有事情做，這種事情不只是工作，交際應酬也可以，他們非常喜歡這種和人群待在一起的感覺，如果沒有人想理他們，讓他們處於在很閒的狀態之下，射手座就會忍不住胡思亂想、情緒低落，覺得找不到自己存在的價值。

▎雙子座

雙子座的腦袋太過活躍，一旦讓自己處於靜止的狀態，腦袋裡的2個自己就會吵得天翻地覆，為了避免這種情況出現，雙子座就會盡量讓自己忙碌起來，好讓自己沒時間思考太多問題。

▎處女座

儘管處女座的大腦不斷告訴他們，是時候停下來休息一下了，但他們卻無法忍受無所事事的人生，雖然內心深處很想要過上什麼都不用管的生活，但當真的要他們放下一切，他們又沒辦法做到真正放下，因此一直處在極其矛盾的狀態下。