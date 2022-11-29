金門縣政府2023年度續辦公法救助性質之短期臨時工計畫，提供300名按日計酬短期臨時工名額，另為因應縣民之急難救助需要，酌留20個名額，其餘280名已於今(29)日完成公開抽籤，名單將於12月2日公告於金門縣政府及金門日報，1月3日上工。

縣府社會處表示，2023年短期臨時工經過報名作業，總計有661人報名，抽籤作業由社會處長董燊主持，並在縣府人事處及政風處代表陪同下，於今日假金門縣立體育場進行公開抽籤，過程順利。抽籤結果將於社會處臉書紛絲頁公告，同時進行姓名查核作業，並訂於12月2日公告於金門縣政府及金門日報。

社會處勞工科指出，本次661人報名，因社會處(社福館)、教育處、港務處、車船處等四單位特定身分及畜試所一般身分，報名人數未超過原定錄取人數，故免再抽籤，逕行登錄為錄取，其餘名額公開抽籤。另有部分報名者因未到場抽籤，故由政風及人事人員代抽。

社會處長董燊表示，縣府一直很關注鄉親就業問題，依公法救助精神，在財政困難情況之下，仍然編列300名按日計酬短期臨時工名額，協助鄉親解決短期就業問題，期望未來透過就業技能培訓能協助鄉親長遠發展。

社會處說明，2023年度金門縣政府短期臨時工之進用期間自2023年1月3日至12月31日止，每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼為新台幣950元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法。另臨時工到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。