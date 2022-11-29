荷蘭在A組基本上已經有半隻腳踏入16強，問題是首次名出線的差別，荷蘭沒得挑B組對手，當然還是全力爭首名較佳。卡達在前兩場小組賽的表現證明他們的實力落後世界列強一截，但既然已經被淘汰，沒有壓力下或者能發揮出高水平。估計荷蘭可保首名，推薦(2.5球)大，讓分(荷蘭-1)勝。厄瓜多與塞內加爾則要力爭小組另一張晉級門票，從前兩輪小組賽來看，厄瓜多防守表現穩健，本場比賽只要不輸即可出線，但筆者較看好塞內加爾出線，小分應是較佳選擇，推薦(2.5球)小。

英格蘭由於大勝伊朗，目前在得失球差上有巨大優勢，最後一輪除非輸給威爾斯4球，否則一樣能壓過對手，至少以分組第二出線，不過英格蘭目標當然是分組第一，可能的變數就是A組荷蘭成了分組第二，那麼英格蘭或許會小輸威爾斯將首名讓給美伊戰的勝方。如果不管這些「走線」論，還是應該相信英格蘭會打贏這場「英國內戰」，推薦(2.5球)小，不讓分英格蘭勝。至於美伊戰就有趣了，基本上是誰贏誰晉級，踢平的話美國淘汰，但伊朗要看威爾斯能否扳倒英格蘭而定。無論如何，兩隊都無平手本錢，勢必展開一場對攻戰，而且美伊有政治因素，兩國對戰可能火藥味十足。推薦(2.5球)大，較看好美國獲勝晉級。

C組較意外的是經常都能通過小組賽的墨西哥，前兩輪只有1和1敗，不過最後一輪對沙烏地阿拉伯仍可自救，只要大勝沙烏地3球讓得失球差轉正，然後祈望阿根廷對波蘭之戰分出勝負，就有很大機會拿到晉級資格，如果贏得夠多，甚至阿波戰踢平都可以比較得失球差壓過阿根廷。沙烏地當然也有機會，和局拿到4分，再拜阿根廷大勝波蘭或波蘭擊敗阿根廷都可晉級。所以沙烏地可以做好防守，而墨西哥必須強攻，當然還是推薦(2.5球)大較佳，較看好墨西哥贏球。波蘭其實踢得不算好，首輪十二碼不進平墨西哥，第二輪則是換波蘭救下十二碼，加上萊萬多夫斯基終顯神鋒本色1進球1助攻，得以暫排首名。阿根廷兩場球都是靠梅西進球，看來波蘭想守住他還是困難，些微看好阿根廷二連勝首名出線，推薦(2.5球)小，不讓分阿根廷勝。

D組法國提前晉級在預料之中，最後一輪即使輸球也有很大機會首名，輪換部份主力應可預期，不過姆巴佩狀況正夯，有爭金靴獎希望當然不會放過；突尼西亞對澳洲惜敗，想爭出線必須擊敗法國，難度之大可想而知，雖然本屆非洲球隊表現不差，五隊都拿到分數，都還有望晉級，但突尼西亞必須擊敗法國才有可能，恐怕難以達成，推薦(2.5球)小，法國3連勝首名出線。澳丹戰一如預期是小組次名之爭，丹麥實力略勝澳洲，但必須獲勝才能晉級，各界原先就預期丹麥的攻力不濟，結果前兩場才進1球，是否真能贏澳洲要打個問號？推薦(2.5球)小。

E組日本只要戰勝哥斯大黎加可提前晉級，但就像明天和意外沒有人知道誰會先來，哥斯大黎加本屆世界盃第一腳射正就進球，還以1：0氣走日本保住晉級希望。日本最後一仗要硬碰西班牙，難度可能比對德國還要大，很想相信日本，但森保一從首戰的神調度到了第二場又打回原型，出線只能等待奇蹟了，希望西班牙樂於跟日本攜手出線，推薦(2.5球)大。德國從西班牙腳下搶回1分，大勝哥斯大黎加仍可望搭上16強末班車，除非日本再爆冷贏西班牙。哥斯大黎加基本上是無還擊之力的，德國穩紮穩打過盤不難，推薦讓分(德國-1)勝。

F組加拿大2連敗提前出局，最後一戰的對手摩洛哥可能因此得利，因為摩洛哥只要拿1分就穩晉級，當然加拿大不想3連敗出局，一場和局正好皆大歡喜。推薦(2.5球)小，可試和局或讓分(加拿大+1)勝。如果摩洛哥順利晉級，那麼比利時對克羅埃西亞之戰就是all or nothing，誰贏誰晉級，踢平就比利時掰。這場生死戰真不好猜，比利時對加拿大也只小勝1：0，還以2球不敵摩洛哥，跟4年前相比有不少落差，反而是克羅埃西亞越踢越好，這場生死戰是五五波，勝負不好猜，稍看好克羅埃西亞晉級，推薦讓分(克羅埃西亞+1)勝。

G組同樣沒有意外，巴西率先拿下2勝晉級，內馬爾可以好好休息準備淘汰賽，最後一戰對喀麥隆勢必輪換部份主力，但即使是替補陣容，喀麥隆想闖關仍屬不易，鑑於前一戰喀麥隆肯拚肯衝與塞爾維亞踢成3：3，此戰也必全力與巴西對攻，推薦(2.5球)大，或能阻擋巴西3連勝。瑞士與塞爾維亞之戰存在國仇家恨，兩隊上屆的比賽引爆雙頭鷹手勢風波相信球迷記憶猶新，塞爾維亞日前被踢爆在小組賽對巴西之戰前，在更衣室懸掛一面反科索沃的旗幟，國際足總已對此展開紀律處分程序。瑞士兩大球星扎卡和薩基里都是來自科索沃的阿爾巴尼亞後裔，可以想見4年後兩隊再遇，還是G組出線的生死之戰，將會是怎樣的激情澎湃。塞爾維亞必須贏球才有晉級希望，推薦(2.5球)大，瑞士防守表現甚佳，可望不敗，讓分(瑞士+1)可取。

H組葡萄牙不負眾望，率先取得2連勝晉級16強，最後一輪對南韓會收起部份主力。南韓總教練本托對迦納之戰因為抗議裁判補時不足被亮出紅牌，對祖國葡萄牙關鍵一仗只能作壁上觀，但南韓哀兵上陣未必穩輸，曹圭成一戰成名，南韓空戰頗有威脅，或有意外驚喜，推薦讓分(南韓+1)勝。烏拉圭與迦納之戰是H組出線的生死鬥，迦納可掌握自己命運，擊敗烏拉圭即可晉級，烏拉圭則還要看葡萄牙臉色，如果南韓贏球，烏拉圭要大勝迦納才有機會。這又是一場雙方都必須爭勝的比賽，推薦(2.5球)大，迦納氣勢略勝一籌，受讓也值得捧場。