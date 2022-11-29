九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務。資深媒體人單厚之28日表示，這一次，民進黨輸到「脫褲子」，而蔡英文是有史以來權力最大的總統，甚至到了獨裁的邊緣，更指出「人民討厭的是『騎到人民頭上，自以為是人民的主人』的民進黨，而這樣的代表人物，就是蔡英文、蘇貞昌、陳時中」。

根據《美麗島電子報》的報導，單厚之指出，雖然這次民進黨輸到「脫褲子」，但事後所有的檢討都非常表面，不是抓戰犯就是潑髒水，並未點出問題的核心。單厚之更提及，「尤其陳時中代表了民進黨的防疫不力、黑箱、傲慢、浮誇、愚民…等一連串的罄竹難書。但綠營至今所有的檢討中，完全沒有『陳時中』這3個字，仍然是『防疫做得好』、『抹黑』」。

單厚之更接著說，民進黨的檢討，彷彿有一條無形的界線，可以罵英系、可以罵黨中央策略錯誤，「但不能直接罵蔡英文」。單厚之提及，即便面臨「九合一」的重挫，民進黨人仍然相信，2024年的總統大選，因為有國家認同問題，民進黨不可能會輸，加上2024的民進黨總統候選人很有可能是賴清德，不是蔡英文，現在所有的包袱也會一掃而空。

單厚之也指出，其實歸根結底，「其實就是權力的傲慢，甚至到了獨裁的邊緣，蔡英文是有史以來權力最大的總統」。對內，蔡英文可以光明正大的沒收初選，權力也遠超過以往任何藍綠黨主席，「所以不需要溝通、也不能溝通，如果傾聽民意、甚至遵從民意，就難免要承認有缺失、要改正，但偉大的領袖是不會錯、也不能錯的，所以必須要硬拗到底」，單厚之直言，「傲慢的嘴臉、高高在上的心態，才是民進黨大敗的主因」。

最後單厚之表示，人民討厭的是那個「騎到人民頭上，自以為是人民的主人」的民進黨，「而這樣的代表人物，就是蔡英文、蘇貞昌、陳時中」。民進黨如果不能切割、告別這些人，就永遠摘不掉「令人討厭」的招牌。單厚之更說，「如果民眾對民進黨的惡感不能降低，即便2024年大選是『令人討厭的民進黨』跟『令人討厭的共產黨』之抉擇，民進黨真有必勝的把握嗎？」