愛比科技（6858）今（29）日正式宣布跨入商用視訊溝通市場，推出八款為專業工作者打造的沉浸式溝通體驗系列產品，IPEVO愛比科技總經理李信宜表示，今天宣布的新產品將對明年業績帶來成長新動能，預估新產品的營收占比在明年可達到2~3成，而且新產品加入後，也使公司的商用產品營收占比可望由今年的2成擴張到明年的3成，而教育相關領域產品營收比則由今年的8成降至7成。

李信宜表示，愛比的產品毛利率高，其中原因之一是採直銷，但未來增加代理經銷制度後，適度讓利下，毛利率可能降低，但營收成長速度則會較為明顯，估明年愛比營收應有2位數的年增。

李信宜表示：「2022年IPEVO看好視訊溝通的強勁需求，已訂定了四大策略，包含新產品開發加倍、市場覆蓋率加倍、技術開發加倍以及合作夥伴加倍。跨出過去深耕多年的教育現場，我們期望與合作夥伴攜手，為各種產業、不同商業情境設計最高品質的軟硬體產品，為專業工作者開創沉浸式的混合溝通新紀元。」

全球對於視訊溝通的需求和接納度經過疫情的洗禮快速成長，國際研調機構Fortune Business Insights指出，全球視訊溝通市場規模未來數年將持續成長，並以11.3%的年均複合成長率，在2029年達到近新台幣5000億元。IPEVO過去透過實物攝影機站穩美國教育市場，成為受到超過六成美國老師青睞的專業視訊溝通品牌，持續看好視訊溝通的商機，整合過去在實物攝影機和AI軟體開發上的經驗，加大對設計與研發投資，推出一系列商用軟硬體新品，將正式引領2023年邁向「混合溝通」元年。

混合溝通元年即將到來， IPEVO也與多位合作夥伴攜手，將相關軟硬體產品應用於數位學習、文件處理、數位行銷、商業協作等多元領域，包含均一教育平台、華碩雲端、iKala、佳能國際、捷格科技與泰比科技在內，讓商業、教育、醫療、金融、雲端儲存等產業也能開啟更多虛實整合的溝通模式應用，邁向混合溝通的全新時代。

以全新輕巧的攝影機「MP-8M」而言，具備創新的類模組化機構設計與獨特的安裝支架配件，能夠自由調整並配置鏡頭的視角與拍攝距離，還可結合多種電腦視覺（Computer Vision）的應用。隨著各產業邁開數位轉型的腳步，無論遠距醫療、智慧藥局、智慧生產、智慧零售、線上金融服務等新興應用不斷推陳出新，MP-8M能充分運用於對即時通訊、監控、攝錄影記錄等功能有高度需求的工業與商業場域，捕捉到的影像和資訊可做為邊緣運算或機器學習的資料基礎。