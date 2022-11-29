大陸央視網29日同一天，繼《人民日報》二版刊發署名「仲音」第十五篇關於疫情防控的文章〈堅持第九版 落實二十條〉；新華社「新華時評」發三連評〈抗疫需要耐心、細心，更要有愛心〉、〈「精準免檢」也是精準防控〉、〈沒有一個冬天不可逾越〉之後，也在「央視快評」發出〈把三個堅定不移落實到疫情防控服務管理細節中〉評論，大陸央媒三大喉舌，精銳盡出。

央視快評稱，針對當前國內外疫情形勢，特別是大陸國內本土疫情持續擴大這一複雜嚴峻態勢，中共中央明確要求疫情防控要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。「三個堅定不移」是被大陸近三年戰「疫」實踐反復驗證的科學決策正確選擇，各地要堅決貫徹落實，確保徹底打贏當前這場攻堅戰。

快評表示，從目前疫情防控情況來看，各地各部門要將貫徹「三個堅定不移」落實到疫情防控的全流程特別是服務管理細節中，絕不能層層加碼或大而化之，更不能顧頭不顧尾，對老百姓的急難險重問題置若罔聞，甚至釀成大禍，嚴重背離以人民為中心的初心。爭取以最小的成本取得最大的防控成效，以快制快遏制疫情擴散蔓延態勢，盡快恢復正常生產生活秩序。

快評指出，貫徹落實「三個堅定不移」，各級黨員幹部要深入一線、找準問題，及時解決問題。只有下沉到疫情防控最前線，才能準確把握疫情動態走勢，摸清病毒傳播鏈條軌跡，找出防控短板和管理漏洞，迅速解決群眾急難愁盼問題。

快評認為，貫徹落實「三個堅定不移」，各地各部門要緊盯重點、有的放矢。只有盯緊重點鏈條、重點部位、重點問題，集中力量攻堅克難，防控工作才能高效。

快評分析，貫徹落實「三個堅定不移」，要有效統籌、合力攻堅。與病毒較量，不僅考驗人力和物力，更考驗協同作戰的能力和水準。各地各部門要全面落實屬地、部門、單位、個人的四方責任，落實落細常態化疫情防控各項措施和預案，一旦發生疫情，立即啟動應急指揮體系，聯動各方防控力量以快制快；要加強對核酸檢測、流調、隔離資源的有效統籌調配，合理利用防控資源，形成防控合力。