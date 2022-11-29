「國民媽媽」林美秀今（29日）出席人安基金會「第33屆寒士吃飽30」活動，提到過去的舞蹈夥伴張勝豐28日突在臉書發文「我決定要走了，要離開這個傷心的人世間」，並放出與經紀公司的對話記錄引起外界擔憂，林美秀坦言現在也聯繫不上他。

林美秀說有共同朋友傳張勝豐的發文給她看，大家都很擔憂他的狀況，她苦笑表示，「張勝豐之前才上過我們節目，狀況都非常好欸，以我們對他的了解，就是等他自己出來，他想通了就會出來跟我們碰面、講發生什麼事，我只能說他是個藝術家。」

林美秀今年4月時透露在去年發現脊椎滑脫，因為壓迫到神經所以出現手腳麻等症狀，她今坦言沒有接受開刀治療，「醫生說是脊椎後面其實不需要開刀，建議吃止痛藥治療，但我又不想吃藥，所以我就每天這樣，想說總有一天會習慣，而且很妙的是，不動就會痛，尤其睡覺不好睡」。

剛與攝影師老公張熙明結束東京旅遊的林美秀，坦言出國玩內心還是有點緊張，「疫情這3年，不只台灣，日本也有點變化，我覺得過去的親和力消失了，可能是因為戴著口罩，大家都會覺得害怕」；她說自己和老公是行動派的旅客，只要想到，加上時間允許，就會出國玩，疫情前最後的旅遊地也是東京。

有重回蜜月的感覺？她笑說沒有什麼蜜月啦，她回憶起3年前的隨性旅行，「我們不會特別做功課，邊走邊玩，所以某天開車開到山裡，到飯店後才發現我們到了箱根」，當時也趁勢享受幾天的溫泉之旅。

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