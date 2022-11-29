桃市山海遶庄10條客家遊程路線邀民眾體驗為世客博暖身。(桃園市客家文化基金會提供／呂筱蟬桃園傳真)

「2023世界客家博覽會」即將在桃園舉辦，屆時將邀請民眾到桃園客庄做客，桃園市客家文化基金會規畫「山海遶庄」體驗活動為世客博暖身，邀請深耕於桃園的地方創生團隊規畫10條客庄遊程路線，包括山客、海客、都會客及閩客4大主題，涵蓋桃園7個行政區，走訪超過50個景點，以地方視角結合觀光行旅，邀請民眾報名參加，創造文化共好的可能性。

10條遊程包含龍潭區「茶鄉x社區x產業回韻三洽水」、「草本x工藝x飲食手感大北坑」、大溪區「河西串街巷，南興尋客庄」、平鎮區「安平鎮庄的水圳與義民」、楊梅區「富岡冬日單車小旅行」、中壢區「都會客家的生活紋理」、新屋區「起新屋ｘ海客聚落的日常」及「討海人x與海共生的永續」、龍潭區「市場x信仰x文學走讀老城區」，以及八德區的「山歌跟著唱，鐵馬繞客庄」。

像是桃園新屋區是海洋客家文化的發源地，應證在地范姜家族胼手胝足的「起新屋」，發展出牽罟文化及承載祖先智慧的百年石滬，民眾參加遊程可體驗當一日「海客人」，而海洋客家既耕田又耕海的特性，使得族群與環境的關係非常緊密，透過品嚐美食與環境對話的客家特色料理「鹹醢飯」及走訪藻礁生態，可了解客家人如何與海共生。

10條遊程為付費體驗活動，每場次費用不同，統一線上報名，報名截止日為每場次活動日前3天，若額滿會提早截止，報名資訊及網頁可上網查詢，或電洽03–4896222。