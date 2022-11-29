蔡英文總統今上午偕同副總統賴清德副總統，與皮耶總理雙邊會晤；總統致詞表示，面對威權主義擴張，民主夥伴更應該團結合作，並且壯大彼此的結盟力量。

總統致詞時指出，皮耶總理非常關注疫後經濟復甦、公衛醫療及永續發展等議題，連續兩年出席「聯合國大會」，並且擔任「加勒比海開發銀行」及「東加勒比海中央銀行貨幣委員會」主席，發揮重要的區域影響力。在此，她要特別向皮耶總理表示敬佩。

總統表示，今年8月，臺灣、美國及聖露西亞，共同在聖露西亞合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）海外工作坊，主題是疫後經濟復甦，以及分享推動婦女及青年經濟賦權的成功經驗。透過這些交流，相信可以共同加快疫後經濟的振興及復甦。

總統認為，面對威權主義擴張，民主夥伴更應該團結合作，並且壯大彼此的結盟力量，她要特別感謝聖露西亞長期在各國際場合，積極捍衛臺灣的國際參與。

總統指出，在今年的第77屆聯合國大會總辯論上，皮耶總理強烈捍衛臺灣的國際參與；今年的「聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會」上，今天在場的教育暨永續發展部長愛德華也積極為臺灣發聲。對於這樣的堅定友誼，所有臺灣人民都深受感動，她要再次對皮耶總理及其內閣團隊，表達誠摯的謝意。

總統表示，相信「臺露技術合作框架協定」的簽署，能夠為彼此拓展更多的合作機會，也能為兩國人民共同創造更大的繁榮。

皮耶總理指出，此次國是訪問，要慶祝並強化這項增進國家間安全感，以及兩國人民繁榮的同盟關係。相信這項同盟關係將會歷久彌新。

皮耶總理認為，如今面對的全球挑戰，與15年前兩國復交的時候相比，大有不同。面對疫情、戰爭還有氣候變遷的影響，促使彼此重新檢視工作路徑，並且尋求新的解決方案。

皮耶總理說，他堅定相信，唯有共同合作，各個國家與當前的世代才能因應當代最嚴峻的挑戰。面對所面臨的諸多威脅，必須尋求務實的解決方案。

皮耶總理指出，聖露西亞將把握每一個機會，重申尊重國家領土完整，恪遵國際法則，和平解決爭端，不介入他國內政。基於此信念，聖露西亞將持續支持，並宣揚臺灣有意義參與聯合國各組織，以及所有國際機構的權利。

蔡英文總統今以隆重軍禮歡迎聖露西亞總理皮耶及緋莉絲女士，軍禮歡迎儀式於上午在總統府前廣場舉行，在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊。

皮耶總理致詞強調，然而仍然面對一個共同的危機，就是氣候變遷。氣候變遷威脅了島國的生存，因此我們必須持續合作，呼籲排碳大國負起責任，做出氣候災害損害賠償。

他說，在這樣的情況下，聖露西亞會持續在國際舞台上，聲援臺灣加入國際組織，並持續倡議主權國家應有權利民族自決，而且不受外部勢力干涉內政。