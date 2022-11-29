民眾趁特價買了平常捨不得買的雞腿便當，直呼「便當很實在，沒有因為特價而縮水」。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

疫情爆發後，近年物價飆漲，讓全民超有感，南投縣埔里鎮昨（28日）一家連鎖便當店開幕，舉辦便當特價50元起，其中原價120元雞腿便當，更只賣70元，吸引大批民眾這2天頂著烈日排隊瘋搶。搶到的消費者發文說：「買了平常捨不得買的雞腿便當，並沒有因為特價而縮水。」

連鎖便當店位於埔里鎮中山路上，預告開幕當天28日、及隔天29日將舉辦便當促銷活動，便當最便宜50元起，其中最受大家歡迎的排骨便當90元、特價55元，雞腿便當120元、特價70元。這兩天午餐、晚餐時段，吸引大批民眾排隊瘋搶。

民眾指出，疫情趨緩後出門逛夜市，前陣子去夜市消費，發現夜市已經沒有銅板美食了，豆乳雞翅原本是買5隻送1隻，現在已經沒有特價了，原本雞腿便當90元，就覺得有點貴了，後來漲到100元，甚至飆至120元，捨不得買雞腿便當來吃，所以趁這次特地買雞腿便當來吃，「便當很實在，並沒有因為特價縮水」。