南投縣衛生局鼓勵餐飲業依「食品良好衛生規範（GHP）準則」，落實衛生自主管理，提升餐飲衛生安全，並配合衛生福利部食品藥物管理署，每年實施餐飲衛生管理分級評核，建構食安管理制度，維護民眾健康，111年共有67家業者通過評核。

新冠肺炎疫情趨緩，觀光產業復甦，遊客湧現，衛生局為打造南投縣「食在好安心」的餐飲消費品質，針對一般餐館及20桌以上宴席餐廳，辦理「餐飲衛生管理分級評核」；邀請專家學者對烹調作業場所、從業人員、廁所、用餐及販售場所等進行衛生管理查核，結果共有67家優質業者通過評核，榮獲「優級」52家、「良級」15家。

食品安全攸關民眾健康，因此，南投縣衛生局輔導縣內食品製造業者落實源頭管理；依市售食品風險及類別，每月規畫例行及專案食品標示稽查及抽驗，111年稽查食品標示6574件及抽驗1539件，保障食的安全；並將校園營養午餐含自設廚房、團膳餐盒工廠及食材供應商等，列為重點管理對象，完成查核餐飲業1973家，確保縣內餐飲衛生品質，達到三贏局面。

衛生局長陳南松建議民眾外出用餐時，優先選擇通過南投縣餐飲評核，且領有「餐飲GHP優良標章」店家，用餐品質及餐飲衛生更有保障，讓消費者「吃的衛生，食在安心」；獲獎業者可將標章放置店面，供消費者選擇餐飲場所時參考，標章有效期限至明年11月止，通過評核店家名單，公布於衛生局網站；民眾如有食品衛生安全及消費疑義，可電洽衛生局服務專線（049）2231994。