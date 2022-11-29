新冠疫情以來，民眾早已習慣戴口罩出門，隨著「戶外口罩令」即將於12月1日解除，加上歲末年終將近，預期將帶動國內醫美風潮。國外有研究指出，感染過新冠肺炎和施打新冠疫苗可能提高施打玻尿酸的過敏風險，醫師提醒，兩者應間隔至少4到8周。

隨著疫情趨緩，口罩政策終於要在12月1日開放第一階段鬆綁。開業醫美診所醫師楊宏仁指出，大約從11月開始就觀察到醫美人潮回流，大約比疫情期間增加5成，但仍未恢復疫情前的熱度；隨著口罩措施逐步解除，加上即將迎來過年、農曆春節，預期會有更多醫美需求出現。

玻尿酸是不少人的醫美首選，楊宏仁指出，過去施打玻尿酸後過敏比例約在0.02％到4％，不過國外有文獻發現，新冠病毒和新冠疫苗會改變人體內免疫的恆定狀態，無論是感染或施打疫苗後，短期內接受玻尿酸的注射，可能更容易出現紅腫等過敏反應，因此建議民眾，施打玻尿酸與新冠疫苗應間隔至少4到8周。

另外，玻尿酸中的交聯劑也是引發過敏的因素。楊宏仁說明，由於玻尿酸分子需要額外修飾、進行化學連結，才能變成具有支撐效果的大分子，但交聯劑使用越多，就有越高的機率引發過敏反應；建議選擇修飾程度（MoD）程度較低的玻尿酸產品，表示使用的交聯劑較少，過敏可能性也較低。