雄獅旅遊傳出遭網路駭客惡意攻擊電腦作業系統，雄獅稍早表示，從不法人士詐騙手法研判，其不法利用的資料可能包括：近半年購買訂房、機票、票券、證照等訂單資料，涵蓋訂單聯絡人姓名、聯絡電話及購買商品內容，但不包括旅客信用卡交易訊息。並強調，目前營運及出團狀況均正常，不受影響，請消費大眾安心。

雄獅指出。目前接獲通報，不法人士有假冒謊稱為飯店員工、本公司員工、銀行或信用卡客服人員等，並以訂單錯誤、重複扣款、提供特殊優惠等不實理由向消費者進行詐騙。在發現遭駭客攻擊後，隨即啟動內部資安相關防禦機制與應變作業，除已向法務部調查局通報協助外，並同步委請外部資安公司技術專家共同處理，並持續加強資訊安全管理。

雄獅表示，為求謹慎，特別呼籲最近半年購買上述產品的民眾防範遭受詐騙，亦已透過簡訊、電話語音、網站聲明及本公司所有通路門市向消費者說明並提醒：「本公司或任何旅遊商品供應商均不會以電話要求提供信用卡資料、要求至ATM轉帳或至任一金融機構要求匯款至不明帳戶等動作，亦不會以訂單錯誤或重複交易等為理由要求消費者提供帳戶資料。消費者若有疑惑或問題，請撥打至本公司客服專線02-87939696或反詐騙專線 165」。