戴爾科技集團宣佈推出全新一代Dell PowerEdge伺服器，透過搭載第四代AMD EPYC處理器，新一代系統帶來至今最高的應用效能，協助客戶更有效地因應現代需求，以及如數據分析等以運算為中心的工作負載。

新一代PowerEdge伺服器以效率及安全性為設計核心，運用戴爾智慧冷卻（Smart Cooling）技術，降低二氧化碳排放量，並透過內建網路防衛架構強化客戶的安全保護措施。

戴爾科技集團PowerEdge、HPC與核心運算產品組合與產品管理副總裁Rajesh Pohani表示：「客戶要求擁有最永續，性能卻不打折的運算功能，我們最新的PowerEdge伺服器專為滿足此種當今要求最嚴苛的工作負載而設計，提供絕佳效率和彈性。新款伺服器的性能是上一代產品的2倍，結合最新的電源與冷卻創新技術，將成為滿足客戶與日俱增需求的最佳利器。」

搭載第四代AMD EPYC處理器的新一代Dell PowerEdge伺服器，在整合至客戶既有環境的同時，同時提升效能與儲存表現，十分適合有數據分析、人工智慧、高效能運算（HPC）及虛擬化等進階工作負載需求的企業。

最新系統分為單插槽及雙插槽兩種配置，與上一代系統相較，處理器核心多出了50%之多，為採用AMD技術的PowerEdge伺服器提供迄今最高的效能。客戶將可獲得高達121%的效能提升，2U及1U的前置硬碟則最多分別增加33%及60%。

AMD EPYC產品管理企業副總裁Ram Peddibhotla表示：「AMD與戴爾科技集團致力於提供領先的產品，並在積極追求永續未來的前提下，協助企業改善資料中心的效能及效率。隨著搭載第四代AMD EPYC處理器的PowerEdge伺服器的推出，持續突破效能紀錄，並幫助我們共同的客戶實現高標準的永續與業務目標。」

隨著網路安全威脅持續升高，PowerEdge伺服器內建的安全功能也不斷進化。採用戴爾網路防衛架構的新款伺服器，提供系統鎖定、漂移偵測及多重要素（multifactor）驗證等功能；更透過端對端啟動韌性實現更安全的運作，協助打造以安全性為核心的資料中心。

第四代AMD EPYC處理器採用專屬的整合式晶片內建（on-die）安全處理器，實現機密運算等創新技術。此外，AMD的「Security by Design」方式包含嵌入式安全子系統，協助保護數據並擴展AMD Infinity Guard的安全功能組，持續疊加實體與虛擬安全性。

透過結合Dell iDRAC，伺服器會記錄製造時的硬體及韌體詳細資訊，使用戴爾Secured Component Verification（SCV）供應鏈保證，企業得以驗證PowerEdge伺服器是否按訂單送達，並仍維持出廠時的設定。