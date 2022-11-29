中國外交部發言人趙立堅29日主持例行記者會。法新社記者提問，28日英國首相蘇納克指責中國防疫政策，包括毆打逮捕一名BBC記者。中方有何評論。趙立堅回應表示，英方有關言論罔顧事實，顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對。同時反問英國如何對待國內抗議者？如何對待記者？ BBC如何報導中國？

「昨天我已經初步介紹了有關情況，據向上海方面瞭解，有關事實是這樣的。」趙立堅介紹，27日晚，上海警方為維護社會秩序，依法勸離某路口現場聚集人員，這其中包括一名BBC駐滬記者。在警方明確告知該名記者即將對現場人員勸離情況下，該名記者拒絕離開，且一直沒有向警方表明記者身分，警方遂將其強制帶離，並在對其開展必要身分核查及法律告知後，請其自行離開。有關程序完全在法律法規架構下進行。

趙立堅指出，這位BBC記者在警方執法過程中拒不配合，卻做出一副受害者的樣子，而BBC則立即歪曲事實，大肆炒作BBC記者在工作中被警方所謂「逮捕、毆打」，把髒水潑向中方，這顯然秉承了BBC惡意碰瓷的一貫做派。

趙立堅強調，外國記者在中國依法享有新聞報導權利，同時也必須遵守中國的法律法規。採訪報導時應提前出示記者證，不得從事與記者身分不符的活動，這對於任何媒體都不例外，與所謂新聞自由也沒有關聯。

趙立堅說，在中國有許多外國媒體，為什麼每次都是BBC在現場出問題，這是應該認真思考對待的問題，藉這個機會他也有幾個問題想請英方回答：

第一， 英國政府是如何對待國內抗議者的？

2020年，倫敦爆發反對抗疫封鎖措施的遊行，英國警方逮捕150多名民眾，2021年，在反對政府削減公共開支政策的大規模遊行中，英國警方逮捕超過200名民眾。從公開的視訊資料中可以看到，多名英國員警將赤手空拳的抗議者團團圍住，對其拳打腳踢，大打出手，任其哭嚎哀求，甚至衣不蔽體，也不為所動。

第二， 英國政府是如何對待記者的？

大家應該還沒有忘記，幾年前，一位中國記者僅僅因為在英國保守黨年會上行使正當權利，提問並表達觀點，卻遭到百般阻撓，甚至人身侵犯，最終還被英國法院判處有罪。英國記者格雷厄姆·菲力浦斯僅僅因為創作了不適合西方報導的內容，而成為被本國政府制裁的首位英國公民。

第三，BBC是如何報導中國的？

從陰間濾鏡到涉疆涉港歪曲報導，許多人對BBC惡意抹黑攻擊中國的黑歷史印象深刻。2019年以來，BBC在涉港報導上無視暴徒暴行，卻指責香港員警暴力執法。在涉疆報導上，BBC駐京記者僅採用幾張非實景衛星圖片和反華人士的所謂報告，便炮製世紀謊言，對新疆大肆攻擊抹黑。在涉疫報導上，甚至將公路反恐演習視頻作為中國暴力防疫證據。

「為什麼總是BBC出現在各種現場？BBC記者究竟是去報導新聞還是去製造新聞呢？」英方應該尊重事實，謹言慎行，收起虛偽的雙重標準，停止玩弄雙重標準。」趙立堅說。