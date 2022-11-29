由都歷部落與台東林管處攜手合作的「都歷的海事」，29日舉辦新書發表會。（莊哲權攝）

依山傍海的台東都歷部落阿美族人靠海洋採集維生，生活也與山脫不了關係，有著豐富的山海生活智慧，由台東林管處與部落攜手出版的 「都歷的海事」，以圖文方式書寫族人長久累積下來的海洋生態知識，可做為年輕族人認識部落的傳世寶典。

台東林區管理處29日舉辦「都歷的海事」，新書發表會，有來自都歷部落30多位耆老與族人們盛裝出席，並由台東林管處透過贈書及簽署著作權、分享備忘錄等方式，感謝部落族人們長期的付出。

台東林管處長吳昌祐指出，都歷部落族人從20年前就持續參與林務局社區林業計畫，進行山林巡護及生態資源監測調查工作多年。這些積累厚實的經驗，在多位部落年輕人返鄉後，更積極投入推動國土綠網及友善生產等項目，這次熱騰騰付梓的「都歷的海事」，就是成果的展現。

林務局長林慶華表示，都歷部落的阿美族人在生活中與山、海緊密連結，「都歷的海事」傳遞出居民的山海智慧及文化，除讓大家重新認識海洋、潮汐之間的資源外，也在兼顧傳承原住民文化。

「都歷的海事」以「都歷與海」、「編織一張山海食物網」、「編織手藝」、「海事曆」及「永續的海」5大主題，述說都歷部落族人長久以來從山海生活環境中學習、演繹、累積、傳承的自然智慧。

細膩的文字、豐富生動的插畫，忠實地呈現海岸阿美的傳統知識、技藝傳承及如何實踐與保育里海生物多樣性，可成為日後年輕族人認識部落、回歸部落的傳世寶典。