國立台東生活美學館教保中心29日揭牌。（蔡旻妤攝）

國立台東生活美學館教保中心29日揭牌，開幕表演。（蔡旻妤攝）

文化部常務次長李連權至台東出席國立台東生活美學館教保中心29日揭牌。（蔡旻妤攝）

國立台東生活美學館教保中心29日揭牌，館長江愚。（蔡旻妤攝）

文化部常務次長李連權至台東出席國立台東生活美學館教保中心29日揭牌。（國立台東生活美學館提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東生活美學館職場互助教保服務中心今天揭牌，館方表示，將原有展覽室及閱覽室，改建為幼兒專用活動室、配膳室及專用廁所，設置獨立出入空間，由社團法人台灣蒙特梭利教育協會營運，於今年10月順利開學，並已招收31名幼生。

台灣少子女化、老年化與都市化的問題，造成年輕家庭的肩頭壓力愈來愈沉重，因此，台東生活美學館在教育部國民及學前教育署、台東縣政府相關局處的協助下設置職場互助教保服務中心。

江愚表示，從籌設起便不斷與相關人員密集討論教保服務中心內容規畫與細節，期間相當感謝社團法人台灣蒙特梭利教育協會理事長劉森富及教育部不吝給予建議與指導。2周1次的線上會議，也讓他從搞不清楚美耐板是什麼，到現在他對教保中心工程、設備軟硬體如數家珍，今天才能以輕鬆愉快的心情出席揭牌。

劉森富說，感謝江愚館長將最好的場地留給教保中心，讓孩子們有舒適的空間就學，除了落實政策，也會致力於教學，教保中心今年10月順利開學，目前已招收31名幼生。

文化部常務次長李連權除參觀教保中心，也與孩子們互動並贈送小禮物，期望學童們能夠快樂學習與成長，也讓職場的父母得以安心工作。他表示，推動職場互助教保服務中心的設置，就是要減輕年輕父母的經濟負擔，以優質的藝文環境，提供下一代更好、更友善的學習環境。

國立台東生活美學館將原有空間改建為幼兒專用室內活動室、配膳室及幼兒專用廁所，設置職場互助教保服務中心，且備有獨立出入空間，未來可提供民眾更好的教保服務。